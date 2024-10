L’Use Computer Gross attende Arezzo dell'ex Fioravanti

L’obiettivo è capire quale sia in questo momento la vera faccia della squadra, se quella bella pimpante dell’esordio o l’altra più balbettante di domenica a Siena. La risposta la darà la sfida che mercoledì alle 21 al Pala Sammontana (arbitri Sposito e Deliallisi di Livorno) attende l’Use Computer Gross contro Arezzo alla cui guida c’è un ex che da queste parti viene sempre ricordato col sorriso, Alessio Fioravanti, quattro anni in biancorosso come assistente con una parentesi finale come capo-allenatore e tecnico delle giovanili. Una squadra che, al pari dei biancorossi, ha un bilancio in pareggio (una vittoria ed una sconfitta) ed è reduce da una bella vittoria interna.

Coach Valentino butta prima un occhio al ko di domenica a Siena. “Costone si è rivelata la squadra forte che ci aspettavamo – attacca - capace di restare in partita e crescere nei 40 minuti trovando poi il momento giusto per scappare via. Per adesso ha sicuramente qualcosa in più rispetto alle altre e quindi complimenti. Per quanto ci riguarda abbiamo giocato una partita dalle due facce, un primo tempo dove abbiamo raccolto anche meno di quanto avremmo dovuto ed un secondo dove abbiamo pagato l'approccio molle difensivo e una serata al tiro infelice. I numeri parlano chiaro: 8 tiri liberi sbagliati ed un 5/27 dall'arco che, anche con un atteggiamento diverso, avrebbe comunque reso molto complesso strappare due punti a Siena”.

Il tecnico guarda avanti: “Ora la testa deve necessariamente andare ad una Arezzo totalmente rinnovata che ha cambiato guida tecnica inserendo un coach esperto e competente come Alessio Fioravanti. Accanto alla conferma di Toia ha inserito Lemmi, in B nazionale lo scorso anno, e giocatori con caratteristiche offensive importanti come Buzzone, Prenga e Bischetti. Fermare la loro transizione offensiva e contrastare la grande esuberanza di Arezzo che arriverà carica dalla vittoria contro una corazzata come Quarrata dovrà essere il minimo per riuscire a conquistare i due punti in classifica”.

