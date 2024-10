Promuovere la diversità e l’inclusione negli ambienti di lavoro con un’App e formazione gratuita: ecco AI4DI

Promuovere la diversità e l’inclusione negli ambienti di lavoro con un’App e formazione gratuita: adesso è possibile grazie a “AI for Diversity and Inclusion: raising awareness in the workplace” (AI4DI). Il progetto guidato da Connecta, azienda specializzata in servizi digitali con sede a Montespertoli (FI), e cofinanziato dal programma europeo Erasmus+, diventa realtà a due anni dalla sua ideazione e presentazione al pubblico.

Tra i partner che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, oltre a Connecta, anche Zhero Consulting, responsabile della componente formativa, e la società tedesca AI Superior, che ha curato lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Il principale obiettivo di AI4DI è offrire, anche alle piccole e medie imprese, strumenti innovativi per valorizzare la diversità del capitale umano e creare ambienti di lavoro più inclusivi ed equi. Con AI4DI le aziende avranno a disposizione una soluzione pratica e accessibile per migliorare la cultura aziendale.

Il progetto, vincitore del bando europeo Erasmus+ nell’ambito VET (Vocational Education and Training), ha seguito un lungo percorso, iniziato nell’ottobre del 2022, che ha coinvolto diverse aziende del territorio empolese e non solo, per arrivare alla creazione di una innovativa app basata su intelligenza artificiale, disponibile adesso gratuitamente su Apple Store e Google Play e un corso di formazione sul tema della diversità e dell’inclusione negli ambienti di lavoro. Tutti i materiali prodotti nel corso del progetto sono scaricabili e accessibili gratuitamente sul sito ufficiale ai4di.com.

La base di tutto il percorso realizzato è il punto di vista dei lavoratori, quello che loro sentono e vivono nei loro ambienti di lavoro come ci spiega Andrea Tozzi di Connecta:

“Siamo partiti da 20 venti domande aperte, sviluppate per noi dalla dott.ssa Alessandra Spera, psicologa e psicoterapeuta, per conoscere il punto di vista dei lavoratori su temi come il genere, l’etnica, la cultura e la religione. L’App creata da Connecta, e integrata con l’AI del nostro partner tedesco Ai Superior, ha permesso sia di far rispondere in modo completamente anonimo ai lavoratori, sia di avere report chiari e veloci per capire la situazione percepita dai dipendenti all’interno delle loro aziende. Siamo soddisfatti del risultato raggiunto, abbiamo sviluppato uno strumento concreto e facilmente accessibile per migliorare la cultura aziendale e favorire la partecipazione attiva di tutti i lavoratori, indipendentemente dalle differenze di genere, etnia, disabilità o background culturale”.

App, innovazione, intelligenza artificiale, ma anche formazione. Questo è il cuore del progetto AI4DI, come sottolinea Valeria Mirarchi, Division Manager di Zhero Consulting: “Il percorso di AI4DI è stato estremamente stimolante. Abbiamo avuto l'opportunità di incontrare manager e responsabili delle risorse umane di aziende sia in Italia sia in Germania, ci siamo confrontati con loro su come migliorare i loro ambienti di lavoro, rendendoli luoghi dove le differenze sono viste come un valore aggiunto, non come un ostacolo”. Mirarchi aggiunge: “Spesso si pensa di fare abbastanza, ma non è così, altre volte si vorrebbe fare di più ma non si sa da dove iniziare. Oggi, diversità e inclusione sono leve strategiche fondamentali per lo sviluppo delle aziende, e anche le piccole e medie imprese devono cogliere questa opportunità. Grazie al nostro progetto, ora potranno farlo in modo completamente gratuito”.

Il progetto AI4DI mette a disposizione una combinazione di strumenti digitali avanzati e formazione mirata, per offrire a tutti la possibilità di acquisire le competenze necessarie per promuovere ambienti di lavoro più inclusivi ed equi. Grazie a questa sinergia, le aziende possono adottare soluzioni pratiche per valorizzare la diversità e migliorare la loro cultura aziendale.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate