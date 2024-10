Tenta di rapinare un uomo minacciandolo con un paio di forbici in centro a Pisa, arrestato 56enne

I Carabinieri di Pisa hanno arrestato un 56enne con precedenti penali per tentata rapina. L'uomo ha cercato di rapinare un cittadino che stava prelevando denaro da un bancomat nel centro di Pisa, minacciandolo con un paio di forbici. Dopo il rifiuto della vittima, il rapinatore è fuggito, ma è stato presto rintracciato e arrestato dai Carabinieri. Durante la perquisizione, le forbici sono state trovate e sequestrate. L'uomo è stato poi condotto in carcere, in attesa del processo, dove sarà valutata la sua responsabilità dalle autorità competenti.

