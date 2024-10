L'Unione Sportiva Zambra 2020 festeggia il nuovo defibrillatore

Domenica 6 ottobre sul nostro campo A. Braschi, nei giardini della Zambra, la società calcistica Unione Sportiva Zambra 2020 ha inaugurato il defibrillatore d'emergenza per il primo soccorso e i cartelloni pubblicitari realizzati grazie al contributo degli Sponsor di Ceramvetro e Vangi. Il dispositivo sanitario è stato donato dall'azienda Selin di Calenzano guidata da Paolo Bechi.

Una splendida giornata coronata dalla presenza di tanti bambini, ragazzi e genitori e nonni.

Il gruppo, capitanato da Francesco D’Aguí si esprime in un unico pensiero: "Il nostro obiettivo primario e doveroso è quello di riallineare nei giusti parametri uno stato sociale-sportivo che in questi ultimi anni vive di cambiamenti repentini e di abitudini nel quartiere. Aver rilevato in gestione un impianto così importante per noi, non è solo motivo di orgoglio ma è una possibilità di conoscenza, di confronto e di unità con tutti. Le difficoltà per la ristrutturazione del manto ci sono, e sarebbe assurdo negare il contrario".

"Non è semplice avere in pochi giorni anche un finanziamento che ci permetterebbe di sbloccare definitivamente la situazione perché ci vengono imposti alcuni paletti che dobbiamo togliere. Trovare sponsor è sempre più dura e lo stiamo capendo giorno dopo giorno ma al cospetto di altre realtà importanti, il nostro potenziale di visibilità è ben diverso e siamo consapevoli della nostra forza storica proveniente dal vecchio circolo Arci a cui tenevamo particolarmente tantissimo. Ci vorranno sacrifici, è vero. Ma noi siamo qui, siamo presenti e ci stiamo organizzando con cene di auto sostegno - la prossima sarà per il mercoledì 23 ottobre - grazie alla disponibilità, ove possibile, degli spazi al circolo Auser".

"È un impegno infra-settimana e siamo consapevoli che non è semplice ma chiediamo uno sforzo alla partecipazione dando un contributo che significherebbe un’altra svolta storica per il nostro quartiere e per la nostra societa che è fiera di aver contribuito e aderito anche al tesseramento per tutto il 2024 all’associazione “Libera Terra".

