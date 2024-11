Lupi Santa Croce: brutta sconfitta contro Sestese

Seconda sconfitta di fila per la Codyeco Lupi S. Croce. Altra partenza difficile, contro una squadra ben costruita e organizzata, ma a differenza di quanto accaduto a Sassuolo la reazione è stata meno incisiva e la Sestese se ne è andata dal Pala Parenti con i tre punti in tasca.

Oggettivamente, la squadra di Marchi ha giocato una partita sontuosa, trascinata da un Della Volpe formato serie A (18 punti, 65% in attacco, 4 muri punto, un ace). La Codyeco non ha potuto utilizzare il miglior Da Prato, e ha sofferto molto il servizio ospite, incontrando parecchie difficoltà nel mettere palla a terra, soprattutto nel primo e nel secondo set; di contro, la battuta dei Lupi (12 errori, 2 punti) ha impensierito gli avversari soltanto in pochi frangenti, permettendo a Corti di distribuire egregiamente il gioco.

Insomma, la classica “partita-no”, con un po’ di scoraggiamento e fatalismo che ha condizionato alcuni scambi-chiave nei tre set, e questo aspetto, in particolare, lo si è visto nel terzo.

Aspetti positivi? Che il campionato è iniziato ora e tutte le squadre hanno incontrato, stanno incontrando, o incontreranno, alti e bassi. Che è meglio vedere subito quel che non va: c’è più tempo per rimediare e i Lupi hanno uno staff tecnico adeguato. Che la Curva Parenti e il pubblico hanno incitato i ragazzi dal primo all’ultimo pallone, applaudendo a fine gara la squadra nonostante la prestazione sottotono e il risultato, segno che l’ambiente è coeso. Infine, che si rigioca subito mercoledì, gran derby a Pontedera, e quindi c’è poco tempo per piangere sul latte versato: rimboccarsi le maniche e andare, cercando subito la prestazione giusta per mettersi alle spalle due gare non all’altezza del valore della squadra e non in linea con gli obiettivi.

La cronaca del match non può che iniziare con gli starting-six delle due formazioni. Jumboffice Maxitalia Sestese presenta Corti-Catalano, in banda Della Volpe-Carminati, Giacomelli e Giampietri centrali, Ammannati libero. Per la Codyeco: Mignano e Da Prato, Colli e Pahor coppia di schiacciatori, Simoni e Caproni in posto tre, Civinini libero.

1set. La partita è di buon livello, le due squadre si rincorrono punto a punto. Gli ospiti sono organizzati a muro, i biancorossi pungono con un ace di Mignano, 11-11. Break Sestese, time-out di Pagliai sul 12-15. Gli ospiti accelerano, con un servizio di Catalano che fa fermare il punteggio sul 15-19. Secondo discrezionale per la Codyeco. Un muro di Simoni riporta i padroni di casa a -2, 17-19, e questa volta il “tempo” lo chiama Marchi. Al rientro i Lupi trovano un’altra buona giocata, ma Corti trova il 18-20 con Giacomelli. Muro Simoni per il 19-20, quindi punto per Della Volpe. La Codyeco è lì ma non riesce a completare l’aggancio. Matteini dentro per Da Prato, Del Campo intanto rileva Carminati per il giro dietro.

Un errore diretto di Colli spinge la Sestese a +3. Della Volpe guadagna il set-point, 20-24. Il primo lo annulla il solito Simoni, ma sullo scambio successivo va a chiudere Giacomelli.

2set. La Codyeco riparte con Attuoni in diagonale a Mignano. Simoni in contrattacco firma il + 2, 8-6, ma gli ospiti ricuciono subito con un ace dell’ispirato Della Volpe. La Sestese la ribalta in pochi scambi sfruttando il turno in servizio dello schiacciatore: 9-12, con monster block di Giacomelli. Time-out Pagliai, ma la Codyeco non riesce ad uscire dalle difficoltà. Baldini avvicenda Caproni.

Il muro ospite continua a far male, Giampietri chiude la strada a Pahor e sul 10-15 Pagliai ferma ancora il gioco. Attuoni trova il side-out e i Lupi provano a ripartire, tornando a -3. Marchi prova a interrompere sul nascere l’entusiasmo locale, chiamando il primo discrezionale, e ci riesce. Pagliai prova la carta Camarri in regia e Baldaccini libero. Solito giro dietro per Del Campo sul 14-19. Dentro anche Bruni, tra gli ospiti, per il 14-20. Sul 15-20 Matteini avvicenda Pahor. La squadra, però, ha perso fiducia, e non riesce a reagire. La Sestese ovviamente vola. Sul 17-24 chiude proprio Del Campo.

3set. La Codyeco ci riprova, ancora Attuoni e Baldaccini in campo, torna al suo posto Mignano. E proprio il turno di servizio del palleggiatore propizia un primo minibreak Lupi, 5-2. Gli ospiti si riprendono subito sfruttando ancora qualche errore di troppo della squadra di Pagliai, ma il punteggio rimane in equilibrio e la Curva continua a spingere i ragazzi sperando in una riscossa.

La Codyeco va sotto, -3, e Pagliai ferma tutto cercando di spronare i ragazzi. Sul 13-16 rientra Da Prato. La Codyeco si riavvicina, 16-17, e il tempo questa volta lo chiama la Sestese, e anche in questo caso gli ospiti tornano carichi, perché Catalano mette la bomba del 16-19. Colli recupera il servizio, sulla linea dei nove metri si porta Camarri. Sulla seconda battuta la palla vola fuori, 18-20. Gli ospiti avanzano, 20-23. Sul 21-24 Pahor annulla la prima palla set, sulla seconda c’è errore ospite, a chiudere è Catalano.

Codyeco Lupi S. Croce-Jumboffice Maxitalia Sestese 0-3

Parziali: 21-25, 17-25, 23-25

Codyeco Lupi S. Croce: Civinini (L), Baldaccini, Maletaj, Camarri, Baldini, Pieri, Colli 12, Matteini, Simoni 8, Da Prato 2, Caproni 6, Mignano 7, Pahor 8, Attuoni 2. All. Pagliai Alessandro 2^ All. Bocini Luca

Jumboffice Maxitalia Sestese: Del Campo 1, Giampietri 7, Ammannati (L), Parenti, Carminati 3, Catalano 16, Della Volpe 18, Bruni, Marchi, Goncalves, Corti 2, Giachetti, Pavesi, Facchini, Giacomelli 6. All. Marchi

Arbitri: Galiuti Sara, Bianchi Denise

Fonte: Ufficio Stampa

