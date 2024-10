Abc Castelfiorentino, U19 ko all'esordio

Inizia in salita l’avventura dell’Under 19 Gold di coach Cosimo Corbinelli, che all’esordio cade sul parquet della Pallacanestro Sansepolcro per 77-64. A decidere la sfida è un ultimo quarto ampiamente amministrato dai padroni di casa, dopo le prime tre frazioni scivolate via in perfetto equilibrio.

Attacchi sugli scudi in avvio di gara, con i gialloblu che, spinti da Ticciati, top scorer del match con 21 punti realizzati, chiudono sul +2 la prima frazione (19-21). Un punto a punto che prosegue anche nel secondo quarto, con le squadre che vanno all’intervallo lungo sul 32-34. Nella ripresa il match prosegue senza trovare un padrone, tanto che alla terza sirena il tabellone segna perfetta parità: 52-52. E’ nell’ultimo quarto, però, che l’inerzia gira completamente dalla parte dei padroni di casa, che negli ultimi sei giri di cronometro piazzano un parziale di 21-8 e mettono ben presto l’ipoteca.

Lunedì prossimo 14 ottobre, alle 21, esordio casalingo al PalaBetti contro la Laurenziana.

PALL. SANSEPOLCRO – ABC CASTELFIORENTINO 77-64

Tabellino:Rosi 4, Ticciati 21, Vallerani 3, Leti, Marchetti 9, Carzoli 7, Bartolini 6, Damiani 2, Fabrizzi, Viviani 11, Filomeno 1. All. Corbinelli.

Parziali: 19-21, 13-13, 20-18, 25-12

Fonte: Abc - Ufficio stampa

