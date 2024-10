Arrestato mentre cede dose di cocaina, ne aveva altre 19 addosso

La Squadra Mobile della Questura di Pisa, negli scorsi giorni, nell’ambito dei consueti controlli antidroga posti in essere con pattuglie riservate in abiti borghesi nei pressi della Stazione Centrale, individuava un giovane sospetto, di origini straniere, cedere in viale Gramsci ad un ignoto cliente quella che appariva una dose di sostanza stupefacente.

Immediatamente gli operatori intervenivano, mettendo in sicurezza il soggetto e portandolo presso gli Uffici della Questura dove, a seguito di una accurata perquisizione personale, veniva trovato in possesso di 19 dosi singole di cocaina oltre a 370 euro. La perquisizione veniva estesa anche al domicilio del soggetto, sito in San Giuliano Terme, ove veniva riscontrata la presenza di un bilancino di precisione.

In virtù della circostanza che l’arrestato era gravato da importanti pregiudizi di polizia (immigrazione clandestina, spaccio, lesioni personali, rissa, maltrattamenti in famiglia e furto) oltre che sottoposto, al momento del controllo, dalla misura cautelare del divieto di dimora in Pisa, formalizzavano l’arresto in flagranza di reato per spaccio, ponendo il soggetto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio per direttissima.

