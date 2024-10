Cna Storie, Aurelio Granchietti racconta "Blitz disinfestazioni"

Riprendono gli appuntamenti con la rubrica di "Cna Storie", il programma di Radio Lady 97.7 in onda ogni mercoledì mattina e in collaborazione con Cna Empolese Valdelsa. Trasmissione pensata per raccontare le storie di imprenditori e aziende del territorio.

Nella puntata di mercoledì 9 ottobre, abbiamo ospitato negli studi di Radio Lady in via Ponzano il titolare della "Blitz disinfestazioni" di Montelupo Fiorentino, Aurelio Granchietti. Azienda attiva dal 2005, offre servizi ad ampio spettro su disinfestazione, derattizzazione, allontanamento volatili, cura del verde, ma anche studio delle cause che comportano tali problematiche, in modo da ridurre l'uso dei prodotti necessari all'intervento, nell'ottica di una tutela sia ambientale che delle persone che quegli ambienti abitano. I servizi dell'azienda sono rivolti sia alle imprese (molte quelle del settore alimentare), alla pubblica amministrazione e anche ai privati cittadini.

Insieme a lui ha dialogato anche Valentina Cantini di CNA Empolese Valdelsa ed è intervenuto in apertura il presidente CNA, Fabio Bianchi.

Di seguito l'intervista integrale sul canale Facebook di Radio Lady.