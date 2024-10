"Discarica a cielo aperto": la segnalazione tra Stabbia e Larciano

"Questa è una vera e propria discarica a cielo aperto". La segnalazione arriva dal confine tra l'Empolese Valdelsa e Larciano, non lontano dall'abitato di Stabbia, nel comune di Cerreto Guidi.

Siamo in via Francesca Nord dove, scrivono dei lettori, "molti rifiuti sono stati abbandonati, subito dopo la frazione di Stabbia in direzione Larciano, in prossimità del bosco delle Cerbaie".

"Non spetta a noi definire la competenza della pulizia e vigilanza dell’area, non sappiamo se è demaniale, se privata, se comunale, se provinciale o regionale… ma quello che è certo è che più tempo passa più i rifiuti si stanno accumulando e più sarà difficoltoso pulire" si legge nella segnalazione.

