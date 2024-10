“Grazie Eroica, grazie Gaiole!” il sindaco Pescini ringrazia quanti hanno permesso di realizzare il grande evento

Il Comune di Gaiole in Chianti dice "grazie" all'Eroica appena conclusa, un grande evento al quale tutte le associazioni del territorio hanno partecipato. Il sindaco Michele Pescini ringrazia tutti coloro che contribuito alla perfetta riuscita dell’evento.

“Si è appena conclusa un’edizione da incorniciare di Eroica -afferma Michele Pescini, sindaco di Gaiole in Chianti – che ha fatto sognare le migliaia di persone che abbiamo accolto nel nostro territorio a braccia aperte, con generosità, amicizia e affetto, perché l’Eroica è anche questo, la bellezza delle relazioni che si instaurano tra la comunità locale ed i partecipanti alla manifestazione, che quest’anno ha registrato ancora una volta numeri importanti, con oltre 9mila iscritti.”

“I giorni successivi ad un evento così potente sono sempre molto particolari. – prosegue il sindaco – Sono giorni in cui si rimette tutto a posto e si cerca di riprendere il tram tram quotidiano, in cui ci ritagliamo del tempo per salutare gli amici. Sono giorni in cui veniamo sommersi dai complimenti, perché ce ne stanno arrivando davvero tanti, e per questo desidero ringraziare tutti i cittadini di Gaiole in Chianti e i nostri straordinari volontari che insieme all’organizzazione di Eroica, hanno fatto un ottimo lavoro. Ringrazio i dipendenti del Comune, gli operai, perché è stato davvero un grande lavoro di squadra. Tutto ha funzionato al meglio, dalle navette alla logistica. Un ringraziamento speciale alle associazioni di volontariato di Gaiole in Chianti, di cui vado particolarmente orgoglioso, perché quest’anno hanno partecipato tutte ad Eroica, nessuno escluso, dando il massimo. Un ringraziamento, infine, ai nostri amici Eroici, ai ciclisti che ci hanno donato i loro sorrisi e ci hanno dimostrato riconoscenza, ripagandoci degli sforzi sostenuti per l’organizzazione. Vi ringrazio tutti di cuore, dandovi appuntamento alla prossima edizione.”

Fonte: Ufficio Stampa

