Il 12 ottobre in biblioteca si possono scoprire '25 buone ragioni per leggere'

Leggere fa bene allo sviluppo della personalità dei bambini e prima si comincia meglio. E' un po' questa la filosofia dell'iniziativa, “25 buone ragioni per portare un bambino in biblioteca” promosso dall'associazione italiana Biblioteche nell'ambito del programma di “Nati per leggere”. Un'iniziativa a cui aderisce anche il comune di Santa Croce sull'Arno, con l'evento organizzato dalla biblioteca Adrio Puccini che si terrà sabato 12 ottobre alle 10,30 nella saletta Vallini.

Un momento rivolto a genitori ed educatori per scoprire i servizi della biblioteca e le potenzialità della lettura. Durante l'incontro saranno illustrati i motivi per cui la lettura contribuisce a un sviluppo non solo culturale del bambino ma comporta anche dei benefici per quanto riguarda lo sviluppo emotivo e cognitivo. All'evento parteciperà Cristina Bartoli, una pedagogista bibliotecaria specializzata nella lettura per l'infanzia.

Il progetto intreccia aspetti teorici, esperienze e osservazioni raccolte nell’ambito della promozione della lettura per l’infanzia e rappresenta un catalogo di esperienze quotidiane, rendendo la biblioteca una sorta di orizzonte di esperienze. Primo passo sarà rispondere alla domanda che cos’è una biblioteca? Compito non semplice. Da lì si dipanerà l'illustrazione di opportunità fornite dalla biblioteca Adrio Puccini per una sana crescita non solo culturale ma anche come supporto a quella psicologica ed emotiva dei bambini

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio stampa

Notizie correlate