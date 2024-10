Nidi gratis a Empoli, si possono presentare le domande

Per la misura ‘Nidi gratis’ a Empoli per l’anno educativo 2024/2025 sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande, sia per coloro che frequentano i nidi d’infanzia comunali che per coloro quelli privati aderenti. Gli interessati non devono essere già assegnatari e con Isee inferiore a 35 mila euro.

Quando sarà possibile presentare la domanda? Dalle 9 del giorno 14 ottobre 2024 fino alle 18 del 28 ottobre 2024, esclusivamente mediante l’accesso all’applicativo regionale appositamente dedicato attraverso la Carta di Identità Elettronica (CIE) o il sistema pubblico di identità digitale (SPID di livello 2), o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Il link a tale applicativo regionale sarà reso disponibile sul sito internet della Regione Toscana www.regione.toscana.it/nidigratis nella sezione “Guida per le famiglie”.

Le domande presentate con altre modalità non saranno accolte.

Il contributo potrà essere riconosciuto a decorrere dalla mensilità di dicembre 2024.

Qualora sia stata presentata richiesta di accesso al Bonus INPS, la domanda per l’accesso alla Misura Nidi Gratis deve essere presentata dallo stesso soggetto.

Per maggiori informazioni consultare la guida dedicata alle famiglie al link: https://www.regione.toscana.it/nidi-gratis, oppure inviare una email all’indirizzo nidigratis@regione.toscana.it .

Disponibile anche la sezione sul sito web istituzionale del Comune di Empoli, https://www.comune.empoli.fi.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-albo-pretorio/Misura-Nidi-Gratis

