Omicidio Arshiaj, si cerca l'identità di due persone riprese dalle telecamere

Sono le sagome di due persone, che una telecamera di sorveglianza ha ripreso, il fulcro sul quale si concentrano le indagini per individuare il killer di Rezart Arshiaj, l'uomo di 37 anni che domenica scorsa è stato ucciso a Pisa a colpi di pistola, sotto casa, quando era ancora all'interno del suo furgone.

I due soggetti, entrambi muniti di casco, si trovavano nel cortile teatro dell'agguato fatale in un orario compatibile con quello del delitto. Le indagini, ordinate dall'autorità giudiziaria, sono focalizzate sull'individuazione di elementi che possano permettere di risalire all'identità dei due individui, ancora sconosciuti. Ulteriori analisi scientifiche saranno condotte sullo scooter, rinvenuto abbandonato in un campo della zona industriale di Ospedaletto, a circa due chilometri di distanza dal luogo del crimine, e sul quale è stata spruzzata della schiuma estinguente in un evidente tentativo di mascherare qualsiasi traccia. In particolare, la polizia scientifica effettuerà sul veicolo specifici test per rilevare eventuali residui di polvere da sparo, al fine di collegare in modo inequivocabile il mezzo alla scena del delitto.

Previsti a breve anche accertamenti tecnici sulle celle telefoniche (le due figure riprese dalle telecamere sembrerebbero utilizzare dei cellulari) e soprattutto sul dispositivo mobile della vittima, con l'obiettivo di individuare elementi utili a chiarire il movente.

