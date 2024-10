Peccioli premiato agli Oscar del Turismo di Rimini come "Borgo più amato d'Italia"

Esaminate 32 milioni di "tracce digitali", monitorate 797mila punti di interesse turistico, storico e culturale, insieme a strutture ricettive, affitti brevi, locali e ristoranti. Il periodo di riferimento preso in considerazione va dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024. Numeri chiari per assegnare una delle novità del premio "Italia Destinazione Digitale"; gli Oscar del Turismo, in corso a Rimini. E sul palco di Rimini, nel pomeriggio del 9 ottobre, per ritirare il premio di "Borgo più amato d'Italia" è stato il primo cittadino di Peccioli, Renzo Macelloni.

Peccioli è risultato il borgo con le migliori performance in termini di sentiment e popolarità tra i Borghi Bandiera Arancione di Touring Club Italiano. Il primo posto per Peccioli, valutato come splendido borgo d’arte contemporanea in Toscana, è l'ennesimo riconoscimento in ambito turistico per il borgo della Valdera. Peccioli è seguito in questa speciale classifica da Ripatransone nelle Marche e, al terzo posto, Petralia Sottana in Sicilia.

Le classifiche per ogni premio sono generate a partire dai dati, dai commenti e dalle recensioni raccolti online e analizzati dagli algoritmi e dall’Intelligenza Artificiale di The Data Appeal Company, utilizzando gli indici proprietari dell’azienda. Grazie a queste analisi dettagliate, gli organizzatori sono in grado di restituire una visione completa della percezione turistica in Italia, offrendo al contempo una lettura originale del turismo nel Belpaese, basata sulle impressioni dirette dei visitatori.

"Questo è un riconoscimento molto importante, segno che il lavoro anche di formazione che da tempo stiamo facendo con gli operatori sul territorio sta dando i suoi frutti – ha detto dal palco di Rimini il sindaco, Renzo Macelloni -. Le iniziative istituzionali stanno funzionando, ma dobbiamo provare a mantenerle e migliorarle. Come molti altri premi questo non sarà certo per noi un punto di arrivo, ma uno stimolo a migliorarsi e rendere Peccioli e il suo territorio ancora più accogliente e attrattivo per i turisti".

