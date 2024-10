Trovata morta nell'Aretino, tutto sarebbe nato da una lite per dei pulcini di pavone scomparsi

Sentito nel tardo pomeriggio Irfan Rana Mohamed, l'uomo arrestato con l'ipotesi di omicidio volontario per la morte della psicoterapeuta Letizia Girolami, 72 anni, sabato scorso a Foiano della Chiana. Secondo quanto riferito dall'avvocato dell'uomo quest'ultimo, che il giorno precedente davanti al gup del tribunale di Arezzo era stato colpito da crisi nervosa, durante l'odierno interrogatorio avrebbe raccontato che sabato mattina sarebbe uscito con Girolami nel parco del casolare della famiglia, per verificare se i pulcini di pavone allevati dalla donna fossero al sicuro. La 72enne resasi conto però che alcuni pulcini erano spariti durante il temporale la notte precedente, avrebbe reagito usando parole dure nei confronti del marito, in quel momento assente e considerato "un grande amico" dal 37enne, ex fidanzato della figlia che viveva però con i suoceri e dava loro una mano a gestire i dintorni del casolare. Alle offese, stando ancora a quanto emerso dall'interrogatorio, l'uomo avrebbe reagito colpendo la donna utilizzando una vanga trovata sul posto. Subito dopo avrebbe lasciato il casolare e preso il treno per raggiungere Prato, dove aveva programmato di andare per cercare un lavoro. Il 37enne si trova ora in carcere ad Arezzo e nella giornata di domani è prevista l'autopsia sul corpo della 72enne.

Notizie correlate