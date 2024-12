Arezzo, sei giovanissimi aggrediscono uomo: ipotesi rapina. Condizioni gravi

Un uomo di origine bengalese è stato aggredito da sei giovanissimo con un oggetto contundente, molto probabilmente per rapinarlo dal portafoglio contenente 150€.

L'aggressione sarebbe avvenuta lunedì scorso con un martello o un altro oggetto contundente in un parco di viale della Resistenza a Foiano della Chiana (Arezzo) forse a scopo di rapina, un dubbio che i carabinieri dovranno sciogliere.

L'uomo è stato soccorso dalla pubblica assistenza foinaese e adesso si trova in in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Gli aggressori, cinque italiano e uno straniero, tra i 18 e i 20 anni, sono in corso di identificazione anche attraverso le telecamere di sorveglianza e tra loro ci sarebbe anche un 17enne

I carabinieri stanno analizzando ogni aspetto della vicenda.

