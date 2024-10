Corso sull'uso del defibrillatore con la Pubblica Assistenza di Santa Croce

La Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno organizza un corso gratuito di primo soccorso con abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico DAE: le lezioni partiranno da lunedì 14 ottobre e saranno in totale 10, sempre al lunedì e al giovedì dalle 21.15 insieme ai formatori dell’associazione guidata da Marco Remorini; al termine del percorso gli iscritti otterranno l’attestato di soccorritori livello base, che consente anche di fare numerose attività di volontariato. Il corso è frequentabile dai 16 anni in poi ed è gradita la presenza chiamando al numero 057133333 (tasto 2 del risponditore). Le dieci lezioni di primo soccorso come accennato consentiranno di ottenere l’abilitazione all’utilizzo del DAE, il defibrillatore semiautomatico che spesso e volentieri può fare la differenza fra la vita e la morte in caso di arresto cardiorespiratorio. E poi si potrà imparare a fare il massaggio cardiaco su adulti e soggetti pediatrici, altra pratica salvavita. Inoltre apprendere come si effettua la disostruzione negli adulti e nei bambini, la cosiddetta manovra di Heimlich. Infine conoscere il funzionamento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e le norme di comportamento in caso di trauma. Questo nell’ottica di diffondere una cultura del soccorso quanto più diffusa nella popolazione santacrocese e non solo.

La sede del corso è quella della Pubblica Assistenza di Largo Ugo Bonetti 5 a Santa Croce sull’Arno.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate