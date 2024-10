Baccetti non trema, l'Use Computer Gross festeggia

Col batticuore, con un Baccetti da stropicciarsi gli occhi, col solito Rosselli che, in un modo o nell’altro, entra sempre nelle azioni decisive ed anche con tanta lucidità nei momenti topici della partita. Battere Arezzo dell’ex coach Fioravanti non era facile ma anche questa è archiviata. Finisce 80-74, dopo una partita che l’Use Computer Gross non riesce magari mai a fare davvero sua ma che, alla fine, vince con merito per averla condotta sempre, a parte sul 71-72 che qualche brivido nella schiena lo fa correre. Per fortuna, però, non fa tremare la mano di Baccetti che le quattro triple su cinque tentativi (chiuderà a 15 personali) le mette chirurgicamente nei momenti delicati, specie alla fine quando sbagliare è vietatatissimo. Stesso dicasi per Quartuccio (per lui 3 su 4 dall’arco) e per Rosselli che, dopo essersi divertito a sfornare assist, chiude con la stoppata sull’ultimo tentativo amaranto e con i liberi del mamma butta la pasta.

Si parte senza Rosselli in quintetto, con un gran movimento di Mazzoni che giocherà una partita di sostanza e con l’Use che si accende quando Quartuccio trova la sua prima tripla e Maric, in transizione e mezzo sbilenco, una bomba di talento puro. Buzzone impatta a 14 e Baccetti scalda la mano fissando il 23-16 al 10’. Appena il tempo di uno 0-4 aretino ed ecco ancora Baccetti spararla dentro da lontano, col punteggio che si fa interessante quando capitan Sesoldi mette i cinque punti del 34-24 aiutato anche da san tabellone. A metà 37-32 ed alla ripresa Rosselli diventa protagonista servendo assist a destra e a manca e prendendo in mano le redini del gioco. Sul 49-38 di De Leone coach Fioravanti non può che chiedere minuto e decide di giocarsela ricorrendo alla zona che la Computer Gross attacca col cervello e che, soprattutto, buca subito col solito Baccetti dall’arco.

L’Use batte un po’ in testa e, dopo il 52-45 di Buzzone, rifiata con Maric. Si scavalla il 30’ sul 54-48 e ci si butta nel parziale finale con la sensazione che non sarà una discesa. Fioravanti continua a credere nella zona ma ha bisogno di un paio di minuti a tutto gas di Bischetti per sfidare l’Use sul 62-59. Rosselli decide che è il momento di mettere la prima tripla, cosa che fanno poi Maric e Mazzoni ma a 2’47” dalla sirena siamo 71-70. Un dubbio quinto fallo toglie di scena Mazzoni ed il sorpasso è cosa fatta con Lemmi dalla lunetta: 71-72. Un paio di errori ed ecco che Rosselli va a segno per il 73-72 mentre Toia si prende la responsabilità di due azioni individuali che non vanno a segno. Maric mette il 75-72 a 42 secondi dalla fine e Buzzone risponde con i liberi del 75-74. Mancano 18 secondi, Arezzo è ancora a zona e, su un angolo, c’è Baccetti. Rosselli lo serve e lui, con la calma di un veterano, spara la tripla del 78-74. Inevitabile minuto aretino. Alla ripresa, Rosselli stoppa Buzzone e, dopo aver subito fallo, mette i liberi dell’80-74.

80-74

USE COMPUTER GROSS

Giannone 7, Baccetti 15, Sesoldi 7, Rosselli 10, Ramazzotti ne, De Leone 4, Mazzoni 12, Quartuccio 9, Tosti, Giantini ne, Regini ne, Maric 16. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

BC SERVIZI BASKET ARETINA

Scortica 2, Toia 15, Nica ne, Iannicelli 2, Marcantoni ne, Bizzone 19, Lemmi 10, Prenga 8, Vagnuzzi, Kader 2, Terrosi 2, Bischetti 14. All. Fioravanti (ass. Liberto)

Arbitri: Sposito e Deliallisi di Livorno

Parziali: 23-16, 37-32 (14-16), 54-48 (17-16), 80-74 (26-26)

