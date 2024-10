Petroio, cade dalla bici: bambina in ospedale

Una bambina di un anno è stata portata in ospedale dopo un incidente nell'Empolese. La bambina era in sella alla sua bicicletta quando, per motivi ancora da chiarire, è caduta e ha battuto la testa.

Il fatto è avvenuto verso le 17.30 di oggi, giovedì 10 ottobre, nel territorio comunale di Vinci, in via Villa Alessandri non lontano dal campo sportivo.

Dopo qualche momento di apprensione sono arrivati i sanitari inviati dal 118 - l'automedica e la Pubblica Assistenza di Empoli - e hanno caricato la piccola portandola in ospedale in codice giallo.

