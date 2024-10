Al Cfcm di Sovigliana l’open day del corso di basso elettrico e contrabbasso jazz

Lunedì 21 ottobre alle 18 al Cfcm di Sovigliana ci sarà l’open day del corso di basso elettrico e contrabbasso jazz. Una lezione gratuita in cui verranno spiegati tecnica, teoria, improvvisazione, walking e molto altro. Il corso è rivolto a principianti, musicisti e professionisti. Gli allievi approccieranno i vari stili: pop, rock, funk, blues, jazz. Vi aspettiamo alla scuola di musica in via Don Ezio Canovai, 4 a Sovigliana. Per informazioni contattate il 348 273 7140

Fonte: Centro di Formazione e Cultura Musicale

