Al via il terzo palio dei Barrocci a Montopoli

Si terrà domenica 13 ottobre la terza edizione del Palio dei Barrocci nella frazione montopolese di Capanne. Una giornata di festa che comincia dalla mattina quando alle 9.30 ci sarà il raduno Ape e Camion d'epoca in piazza Guido Rossa, a seguire il corteo con sfilata storica lungo via Nazionale con l’accompagnamento musicale del Bruscello e poi la santa messa con benedizione dei tiratori e dei barrocci. Tra le vie del paese negozi aperti e punti ristoro. La gara tra i quattro rioni: La Bua, Via Dante, Braalone e il Piazzale comincerà alle 15 dopo le verifiche tecniche da parte della giuria. Un evento organizzato dall'associazione Barrocciai Capannesi e patrocinato dal Comune.

Un palio nuovo che ricorda l’antica tradizione dei barrocciai capannesi.

"Capanne oltre a essere famosa per i mattonai lo era anche per la produzione dei barrocci — spiega Federica Micheli presidente dell’associazione Barrocciai — e noi vogliamo ricordare e omaggiare quella tradizione. Perché partecipare? Perché Capanne è bella e divertente e perché questo è un palio senza animali, fatto da persone che si vogliono bene".

Un appuntamento che è riuscito a diventare una data fissa.

"Ringrazio l’associazione Barrocciai — commenta l’assessora all’associazionismo Kendra Fiumanò — i ragazzi e le ragazze che da mesi stanno organizzando il palio. Qui ho visto un bel tessuto giovanile, uno spirito allegro e divertente, un clima positivo grazie al quale si è formato un gruppo unito di persone provenienti da più frazioni. Un palio che non si conclude in un fine settimana ma che offre a tutti e tutte le capannesi tante occasioni durante l’anno per stare insieme e divertirsi. Anche questo vuol dire fare comunità. Viva il palio!"

