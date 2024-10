Assalto Fucecchio, dall'azienda: "Scene cosi si vedono nei film. Cercavano scarpe finite"

"Non si è mai vista una casa del genere, scene cosi si vedono nei film, non ci sono parole". Sono le parole del rappresentante legale della Freeland calzature, l'azienda di Fucecchio che all'alba è stata presa d'assalto da un commando di almeno 20 persone che, utilizzando decine di veicoli rubati, hanno 'isolato' l'area impedendo l'eventuale inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Un dispiego di mezzi e forze che era "totalmente inaspettato e incredibili per un calzaturificio" e che ha provocato disagi alla circolazione e pericoli per i cittadini.

La Freeland Calzature è un'azienda con circa 300 dipendenti, produce scarpe di vario tipo per le più grandi firme internazionali della moda di lusso. "Cercavano del prodotto finito, - spiega il legale rappresentante - merce gia inscatolata pronta per il negozio. I ladri non sono riusciti ad entrare nel caveau dove custodiamo i prodotti finiti e pronti alla vendita, e hanno portato via poco meno di un centinaio di scatole di prodotti da ultimare trovata sul posto".

I danni amggiori, però, sono quelli strutturali: "I danni più grandi sono dal punto di vista strutturale. Hanno divelto cancelli e portoni, sono entrati usando i veicoli come ariete. È impossibile ad ora quantificare i danni, ma possiamo affermare che il danno strutturale supera il valore della merce".

In passato vi erano stati "furtarelli", ma "niente di superorganizzato come è accaduto questa volta. Avevamo subito spaccate, individui isolati che erano entrati e avevano rubato qualche paia di scarpe, ma niente di paragonabile. Nel tempo avevamo installato nuovi sistemi di sicurezza e protezione, nuovi allarmi. Ma una cosa così era inaspettata".

L'azienda non ha interrotto le sue attività, e nel pomeriggio la produzione è ritornata più o meno alla normalità.

