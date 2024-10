Buongiorno Empoli: "Malfunzionamenti e ritardi al punto prelievi di via Rozzalupi"

"Non solo le liste di attesa. Non soltanto l'affollamento al Pronto Soccorso. A completare i disservizi nel mondo della sanità ci sono anche i ritardi al punto prelievi di Rozzalupi e non solo. Più di un cittadino ci ha segnalato malfunzionamenti e mancanza del rispetto dell'orario di prenotazione", così in una nota Buongiorno Empoli.

"Cosa sta succedendo? Problemi informatici? Diminuzione del personale? Di sicuro gli appuntamenti ogni 3 minuti creano problemi perche' per garantire la puntualità tutto dovrebbe funzionare perfettamente e questo è impossibile. Basta che un utente abbia sbagliato la raccolta di un campione organico o chieda spiegazioni su come ritirare i referti o che il programma delle etichette si inceppi che i 3 minuti diventano 5 o 6 e i ritardi di ore. L'insofferenza si riversa sugli operatori incolpevoli che sono costretti a lavorare in un continuo clima a dir poco frustrante. La salute è parte fondamentale per avere una vita dignitosa e la cittadinanza, giustamente, chiede che sulla sanità non si risparmi, che sia universale e che funzioni!"

Notizie correlate