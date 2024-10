Da Confesercenti un corso per operatore cinofilo a Santa Maria a Monte

Un corso per conseguire il diploma di operatore cinofilo per conoscere meglio il miglior amico dell’uomo o farne le basi per una professione. Ad organizzarlo per il secondo anno consecutivo è il polo cinofilo 'Family Dogs', l’associazione di Perignano creata da Luca Santamaria autore anche del libro “ Il Canista “. Anche quest’anno il presidio di lavoro pratico sarà svolto nel canile di Santa Maria a Monte, in collaborazione con l’associazione di volontariato Impronte e con il contributo di Confesercenti Valdera – Cuoio e Val di Cecina.

Il corso è riconosciuto dall’ ACSI Nazionale si svolgerà nei giorni 26 e 27 ottobre, 22 e 23 novembre, 21 e 22 dicembre e 18, 19 gennaio e 2 febbraio esame. A presentare l’iniziativa con Luca Santamaria, la vicepresidente Laura Buscemi dell’Artwork Village, associazione musicale e culturale di Ponsacco, che ospiterà i corsisti per quello che concerne la parte teorica di formazione del corso ed il Responsabile Valdera Cuoio e Val di Cecina di Confesercenti Claudio Del Sarto.

"Abbiamo sostenuto Luca Santamaria, nostro associato, in questa interessante iniziativa - spiega Del Sarto - che si inserisce nella filosofia che alla base di Family Dog’s. Questo corso consente non solo di formare personale qualificato in grado di operare nei canili pubblici e privati, ma si rivolge anche a semplici amanti dei cani che possono migliorare le proprie conoscenze e l’approccio verso questi amici a quattro zampe". Chi fosse interessato al corso può contattare Family Dogs al 347 0639194 oppure via mail lucafamilydogs@gmail.com. Family Dog’s insieme al corso per operatore cinofilo, prosegue con le sue iniziative con le 'passeggiate a sei zampe', passeggiate al guinzaglio con il cane immersi nella natura e nel buon cibo locale, in cui l’uomo e il suo amico a quattro zampe possono trascorrere insieme una mattinata in piena armonia e fiducia

