Denunciata e arrestata, ventiquattr'ore dopo torna a rubare: in manette di nuovo

L'avevano denunciata per almeno sei furti su auto nelle ultime settimane, poi mercoledì 9 ottobre ore l'hanno arrestata per utilizzo indebito di casrte di credito. Sottoposta a divieto di dimora a Firenze, ha violato la prescrizione ed è tornata a rubare nemmeno ventiquattro ore dopo. Una 24enne originaria di Roma è finita nuovamente in manette a Firenze.

Nella serata di giovedì 10 ottobre è stata sorpresa in un complesso residenziale di via dei Serragli. L'hanno vista alcuni condomini, aveva una voluminosa borsa piena di refurtiva portata via da uno degli appartamenti dello stabile.

Quando i residenti l'hanno trovata, le avrebbero subito chiesto spiegazioni in merito alla sua presenza nel palazzo. La giovane avrebbe cominciato a parlare in inglese, verosimilmente allo scopo di passare come una turista straniera, riferendo in sostanza di essersi persa. Ma non ha convinto gli interlocutori, che hanno chiamato la polizia.

Gli agenti hanno recuperato tutto il contenuto della borsa, ovvero il bottino di un colpo appena messo a segno, tra cui un paio di tablet, un Ipad, alcuni indumenti di marca e perfino 4 libri. Questa mattina, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze l’arrestata dovrà ricomparire davanti al giudice con una nuova accusa, questa volta aggravata dal fatto che la stessa era già sottoposta ad una misura cautelare.

