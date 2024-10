A Certaldo flash mob in moto per ricordare Leonardo Gozzi

Un flash mob in moto per ricordare Leonardo Gozzi. Gli amici del 16enne morto in un incidente a Certaldo hanno deciso di omaggiare il ragazzo, si metteranno in moto in via Marco Polo e raggiungeranno il tratto dove ha perso la vita Gozzi.

Il 16enne di Petrazzi è venuto a mancare a inizio ottobre proprio per un incidente in quella zona. Sabato 12 ottobre dalle 15.30 alle 17 in via Polo - tra il parcheggio di via Leonardo da Vinci e la circonvallazione di via Galvani - gli amici si raduneranno per ricordarlo.

Sarà presente anche il parroco per un momento di preghiera in memoria di Gozzi.

