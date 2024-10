Giornata Mondiale dell’Alimentazione, il focus a Empoli

Sensibilizzare cittadine e cittadini su quanto le nostre scelte quotidiane in tema di alimentazione possono influenzare non solo la salute ma anche l'ambiente. Condividere informazioni e promuovere azioni concrete verso il cambiamento per la costruzione di un futuro in cui l’accesso all’alimentazione nutriente sia un diritto universale per tutti.

Sono questi i presupposti su cui è stata istituita la “Giornata Mondiale dell’Alimentazione” prevista per il giorno 16 ottobre 2024, promossa dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura.

Per la prima volta, il Comune di Empoli promuove questa importante ‘Giornata’ inserendola nel cartellone ‘Un Autunno per l’Ambiente’ ma soprattutto collocandola nel progetto ‘Empoli Food 2030’, organizzando alcune iniziative co-progettate con gli Istituti comprensivi Circoli Est e Circolo Ovest, rivolte a tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Non dobbiamo dimenticare che esistono molte disuguaglianze, anche in Occidente, nell’accesso ad alimenti nutrienti e di qualità e che occorre promuovere un cambiamento verso un sistema agroalimentare più equo.

Si parte da un opuscolo elettronico, realizzato con il contributo della biologa nutrizionista Susanna Agnello dello Sportello del nutrizionista, un servizio del Comune di Empoli, attivo dal primo dicembre 2020, legato alla refezione scolastica per migliorare i menù della mensa e aiutare le famiglie nell’alimentazione dei propri figli: insomma, una finestra sull’educazione alimentare.

Il dépliant sarà inviato tramite email a tutte le scuole e sarà una buona base di lavoro per insegnanti, studentesse e studenti per affrontare alcune tematiche, partendo da “cosa significa alimentazione sostenibile”, “alcune regole per l’alimentazione sostenibile”, “dieci consigli per mangiare sano e sostenibile”, “la dieta mediterranea”, “cibi sani e anti spreco”. Al link https://www.comune.empoli.fi.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-tecnici-di-supporto/Giornata-Mondiale-dell-Alimentazione potrà essere consultata la pagina dedicata alla ‘Giornata’.

LA CURIOSITÀ - Il ‘libretto’ sarà accompagnato da una lettera a firma dell’assessora alla Transizione ecologica con delega alla Qualità della vita del Comune di Empoli, Laura Mannucci, in cui sarà indicato il sito https://www.fao.org/world-food-day/it per partecipare al concorso Poster per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2024.

“A tutti i genitori, insegnanti e chiunque conosca un bambino dai 5 ai 19 anni! Partecipa al Concorso Poster per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione ed esprimi la tua creatività! Realizza un poster del piatto o ricetta che preferisci e che illustri l’importanza dell’alimentazione diversificata, nutriente, sicura e accessibile: usa le tue doti artistiche per mostrarci cosa significa per te, per la tua comunità o per il pianeta”. La scadenza è l’8 novembre 2024, non perdete questa bella occasione!