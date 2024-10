Gli studenti universitari imparano il know how sull'agricoltura e lo sviluppo sostenibile nel Chianti

Studenti statunitensi a scuola di agricoltura sostenibile nel Chianti. Il Comune di Greve ha attivato la creazione di un progetto inedito promosso dalla realtà The School for Field Studies (SFS), il più grande fornitore negli Stati Uniti di programmi di studio ambientale all'estero, finalizzato alla realizzazione di un percorso formativo universitario. Una nuova opportunità di crescita per le nuove generazioni e di condivisione di pratiche virtuose che potrà sfociare nella realizzazione di un centro di ricerca internazionale sui temi legati alla biodiversità, il cambiamento climatico, la produzione alimentare, la sostenibilità nel mondo dell'agricoltura.

Quella grevigiana è la prima sede italiana per il programma di The School for Field Studies che ha all'attivo percorsi formativi rivolti ad oltre settecento studenti nei centri di ricerca aperti in dodici paesi del mondo quali Australia, Bhutan, Cambogia, Patagonia cilena, Costa Rica, Croazia, Italia, Kenya, Panama, Perù, Tanzania e Isole Turks e Caicos. L'attività formativa è partita da qualche settimana e ha coinvolto un gruppo di studenti, una quindicina di ragazze e ragazzi, provenienti da svariati college e università negli Stati Uniti.

“Nella sede italiana, aperta a Greve in Chianti, che siamo onorati di ospitare – dichiara l'assessore al Turismo Giulio Saturnini - il programma è concentrato su sistemi alimentari sostenibili e tradizionali. L'attività avrà la durata di un semestre accademico nel corso del quale gli studenti e le studentesse saranno impegnati in un percorso di conoscenza diretta e sperimentata sul campo, tra i vigneti biologici e le aziende agricole di piccola e media dimensione dove esplorare approcci sostenibili alla produzione alimentare in Toscana”.

L’obiettivo del progetto che rafforza ancora una volta il legame storico e consolidato nella contemporaneità tra Chianti e Stati Uniti è la costruzione di un programma accademico che stimoli e favorisca l'interesse e la comprensione da parte dei giovani studenti delle dimensioni ambientali, socioculturali ed economiche dei sistemi alimentari, degli elementi di connessione tra produzione alimentare, conservazione della biodiversità, politica ambientale e cambiamento climatico, delle pratiche agro-ecologiche e della gestione sostenibile dei sistemi alimentari, degli obiettivi e dell'attuazione delle politiche sui sistemi alimentari.

