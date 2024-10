Lavori stradali a Vinci, il punto su via Faltognano

Dopo quasi due settimane dalla chiusura al traffico – l’ordinanza 126 del 20 settembre 2024 ne prevede la riapertura il prossimo 20 dicembre – i lavori su via Faltognano proseguono secondo la tabella di marcia.

In questi giorni e nelle settimane a venire, gli operai della Tecna srl, ditta aretina incaricata di eseguire i lavori, stanno installando dei micropali nel terreno, adibiti al consolidamento del suolo.

Daniele Vanni, sindaco del Comune di Vinci, insieme a Sara Giotti, consigliera comunale, ha verificato lo stato dei lavori: “Un intervento fondamentale per la messa in sicurezza di una delle strade più importanti del nostro Montalbano”.

La viabilità

Via Faltognano è chiusa al traffico fino al 20 dicembre 2024. Il tratto interessato è quello compreso fra l'incrocio di Via Faltognano con le vie Santa Lucia e S. Amato e la traversa di Via Faltognano che porta ai civici 6-78; lo stesso tratto non dà accesso diretto ad alcuna abitazione.

L'intervento, che rientra nei "lavori di somma urgenza per il ripristino della sicurezza a seguito degli eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023", impegnerà un importo complessivo di 605.120 euro.

Inoltre, il servizio di trasporto scolastico per le famiglie residenti su Via di Faltognano viene regolarmente svolto.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

