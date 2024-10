Malori e irritazioni al convegno a Firenze, arrivano i vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti alle ore 9:30 a Firenze nel Lungarno del Tempio, per la verifica strumentale anche con il nucleo Nucleare Biologico Chimico Radiologico in seguito al malore accusato da alcune persone per irritazione delle vie aeree in una struttura ricettiva presenti per un convegno. I vigili del fuoco hanno effettuato la verifica strumentale all’interno dei locali, interessati senza rilevare sostanze. Sul posto presente anche personale sanitario per accertare 3 persone per le quali non è stato necessario il trasporto in ospedale.

