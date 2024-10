Rapina in un'azienda a Fucecchio: strade sbarrate con furgoni e chiodi sull'asfalto

Un furto da film, scenografico. Hanno bloccato le vie di accesso a una fabbrica mettendo auto e furgoni di traverso lungo la strada. Poi sono entrati in azione, gettando anche chiodi lungo l'asfalto per bloccare gli inseguitori.

È successo a Fucecchio, è avvenuta all'alba di venerdì 11 ottobre una incredibile rapina. Il bottino è ancora da quantificare. Il furto ha causato danni all'azienda, che si trova in via Giovanni da Verrazzano, in zona industriale. Produce scarpe per firme di lusso.

Disagi anche per la popolazione, le auto e i furgoni intraversati hanno bloccato il traffico. Si cercano adesso i banditi, le forze dell'ordine sono al lavoro.

"Per motivi di ordine pubblico sono al momento chiuse la Strada Provinciale 11 / Circonvallazione di Fucecchio, Viale Colombo e alcune strade limitrofe. Di conseguenza i servizi di Trasporto Scolastico e di Trasporto Pubblico Locale da e per Ponte a Cappiano, Vedute, Querce, Pinete e Galleno, sono momentaneamente sospesi" fanno sapere dal Comune di Fucecchio.

