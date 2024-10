Cagnolino ucciso a calci, la rabbia e lo sgomento di Porcari

C'è sgomento nella Piana di Lucca per quanto accaduto a Toby. Si tratta di un beagle di dieci anni, ucciso in settimana verosimilmente preso a calci. La notizia ha sconvolto la famiglia di Toby e le zone di Altopascio e Porcari, dove il cagnolino scorrazzava libero: talvolta andava nei capanni in bosco ed era diventato amico di molti cacciatori, era piuttosto festoso.

Domenica 6 ottobre però è tornato a casa malconcio, qualche sconosciuto lo aveva preso a calci. La famiglia si è resa conto che qualcosa non andava, poi si è accorta di un grosso ematoma apparso nella notte. Portato d'urgenza da un veterinario di Lucca, Toby è deceduto dopo qualche ora.

Claudia Petri è la padrona di Toby e - riporta la stampa locale - avrebbe presentato nei giorni successivi una denuncia ai carabinieri di Capannori. Anche sui social la notizia ha colpito tante persone e si condividono appelli per fare luce sull'accaduto.

Notizie correlate