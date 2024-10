Abc in trasferta: sfida con Virtus Siena

Si chiude con la prima delle tre trasferte nella città del Palio la settimana di fuoco dell’Abc Solettificio Manetti che domenica 13 ottobre, alle 17.30, farà visita alla Virtus Siena per la quarta giornata di serie B Interregionale (arbitri Emmanuele di Genova, Deliallisi di Livorno).

Inutile sottolineare l’importanza di una sfida che giunge dopo tre sconfitte consecutive, nonché la complessità di affrontare una squadra indubbiamente molto competitiva. Per i ragazzi di coach Samuele Manetti, che finalmente troveranno Francesco Falaschi, costretto nei primi tre turni a scontare la squalifica rimediata all’ultima giornata della passata stagione, sarà necessario trovare quella continuità mancata nelle gare precedenti ed evitare quei cali di concentrazione che sono stati alla base dei primi tre passi falsi.

Dando uno sguardo alla squadra di casa, la Virtus di coach Marco Evangelisti, alla prima stagione sulla panchina senese, si affida ad un roster che mixa esperienza e gioventù. A partire dalle conferme degli esterni Gianmarco Olleia, Giulio Bartoletti, Matteo Calvellini, Gabrio Costantini e del centro Fabio Dal Maso, ai quali si affiancano cinque innesti giovani ma dall’indiscusso talento. A puntellare il pitturato virtussino ecco il classe ’03 Alessandro Gianoli, reduce dalla vittoria della B interregionale con la maglia di Bergamo ed ex Fabriano in B Nazionale, e il centro montenegrino classe ’05 Milos Joksimovic, cresciuto tra Ferrara e Piacenza dove è stato anche aggregato alla prima squadra in A2. Nel reparto esterni hanno deciso di accasarsi a Siena Andrea Zocca, playmaker classe ’03, la scorsa stagione con coach Evangelisti ad Arezzo ma con trascorsi in B Nazionale tra Padova, San Vendemiano e Vicenza, Tommaso Baldasseroni, guardia fiorentina classe ’05, cresciuto in maglia Firenze Basketball Academy con cui ha raggiunto le Finali Nazionali Under 19, e il cavallo di ritorno Marco Braccagni, guardia classe ’04, prodotto del vivaio virtussino con trascorsi a Chiusi in A2, tornato in rossoblu dopo l’ultima esperienza in B Nazionale sponda Sangiorgese.

“Abbiamo dimostrato che se restiamo concentrati possiamo giocare alla pari contro qualsiasi avversario – commenta Arian Gutierrez – ma dobbiamo evitare i momenti di blackout che sono stati alla base delle nostre tre sconfitte. Credo che per riuscire a vincere contro una squadra che ha tanti punti di riferimento come Virtus Siena, oltre a difendere forte, dovremo essere più lucidi nei momenti decisivi, avere fiducia in noi stessi e nei compagni e prenderci maggiori responsabilità, soprattutto chi di noi ha più esperienza”.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

