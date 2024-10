Misericordia di Empoli, l'open day 'VolonTiamo': "cerchiamo cuori coraggiosi e mani pronte"

Questa mattina, sabato 12 ottobre, presso la sede in via Cavour 32 si è tenuto l'open day per raccontare il mondo relativo alla Misericordia di Empoli. Appuntamento che ha portato il nome di VolonTiamo, un occasione per tutti i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere da vicino i vari settori in cui opera la Misericordia.

Tanti i ruoli e le posizioni per diventare volontari e contribuire attivamente alle attività che l’Arciconfraternita porta avanti sul territorio: come la mensa del Centro Emmaus, i trasporti, l’animazione alla residenza sanitaria assistita (RSA) Vincenzo Chiarugi, l’ambulanza, la centrale operativa, la Protezione Civile e l’assistenza sociale e domiciliare.

E' stato un momento (in)formativo dove i volontari che già indossano la casacca della Misericordia hanno raccontato le loro esperienze.

Per diventare volontario basta consultare il sito https://misericordia.empoli.fi.it/diventa-volontario/.

