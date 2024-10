Spari vicino al palazzo di via Rospicciano a Ponsacco

Colpi di arma da fuoco a Ponsacco, vicino al palazzo di via Rospicciano. Sono stati esplosi nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 ottobre, come riportato anche dal sindaco Gabriele Gasperini.

I colpi sono stati sentiti da molte persone e sono avvenuti in una zona ormai nota alle cronache nel centro di Ponsacco. Il sindaco Gasperini ha poi pubblicato una nota a riguardo.

La notte scorsa, in via Rospicciano, sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco.

La prima cosa che abbiamo fatto questa mattina è contattare il Prefetto per chiedere convocazione - urgente – del Comitato Provinciale per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza. Alle ore 13 il Sindaco era in Prefettura al tavolo per la sicurezza per chiedere:

1) Sicurezza nell’immediato attraverso un presidio continuo dell’edificio anche mediante Strade Sicure e quindi l’esercito in pianta stabile, fino allo sgombero completo del palazzo.

2) Risorse economiche integrative per collocare le restanti famiglie residenti. Abbiamo già individuato soluzioni abitative alternative ed e’ necessario che i soldi pubblici siano spesi intelligentemente per evitare la colonizzazione del nostro centro storico.

Quello che abbiamo ottenuto dalla Prefettura è il raddoppio dei presidi e la richiesta - immediata – a Roma per lo stanziamento dell’Esercito. Per quanto concerne lo stanziamento di ulteriori risorse ci stiamo muovendo a tutti i livelli, tanto in Regione quanto presso i Ministeri a Roma.

La strada è tracciata. Dobbiamo riportare sicurezza e vivibilità ai cittadini, oltre che vera integrazione.

Sul caso è intervenuta anche la lista civica Insieme CambiAMO Ponsacco.

Il segno è stato ormai passato da tempo ma adesso la misura è veramente colma, questi episodi non possono più essere tollerati, questa gente deve essere allontanata dal nostro comune, occorre un’azione decisa e perentoria da parte della nostra amministrazione, occorre prendere il coraggio a due mani ed emanare i provvedimenti annunciati in campagna elettorale e promessi dai leader politici nazionali i cui partiti sono rappresentati nel nostro consiglio comunale.

Durante lo scorso mandato il consiglio comunale all’unanimità approvato la nostra mozione “strade sicure” e in campagna elettorale il sindaco ha menzionato più volte l’ordinanza di sgombero, chiediamo che ci si attivi e sua e si attuino con estrema urgenza questi provvedimenti.

La nostra lista civica aveva nel programma elettorale politiche sulla sicurezza comuni a quelle presentate da chi ha poi vinto le elezioni, pertanto da parte nostra prestiamo la massima disponibilità all’attuazione e all’approvazione delle più idonee e incisive misure di sicurezza, ma e’arrivato il momento di agire, non c’è tempo da perdere.

Notizie correlate