Use Computer Gross cerca la prima vittoria corsara a Legnaia

Alla ricerca della prima vittoria esterna stagionale. Dopo Siena, l’Use Computer Gross ci prova a Firenze, sponda Legnaia, dove domenica alle 18 (arbitri Zanzarella di Rapolano e Baldini di Castelfiorentino) scenderà in campo per uno dei tanti derbies di questa prima fase. Tommaso Cappa, uno degli assistenti di coach Valentino, non nasconde le insidie di questa sfida.

“Legnaia è una squadra in parte rinnovata – spiega – nell’allestire il roster ha mixato elementi di esperienza con giovani interessanti. In casa riesce sempre a mettere in difficoltà tutti e la gara con Mens Sana nella quale ha fatto quasi 100 punti è lì a dimostrarlo. Il quintetto è composto dal play argentino Nessi, giocatore di talento che sta viaggiando con dieci punti di media. La guardia è Nepi, elemento di esperienza ex Abc che all’esordio ha fatto 37 punti mentre nel ruolo di ala piccola si alternano diversi giovani. Federico Stoch è il più interessante, classe 2006, ragazzo davvero bravo a tirare da fuori ed anche ad attaccare il canestro. C’è poi l’empolese ex Use Andrea Scali che tutti conosciamo e da pivot titolare gioca Lorenzo Bruno, altro esperto per la categoria. Dalla panchina entrano diversi giovani oltre a quale giocatore storico, tutti elementi da tenere in massima considerazione perché temibili”. “Già dalla presentazione – prosegue – si capisce che sarà una partita difficile alla quale si aggiunge il fatto che Legnaia è reduce dalla sconfitta con Quarrata e quindi avrà anche voglia di riscatto. Per portarla via dovremo avere lo stesso approccio che abbiamo avuto nelle gare in casa”.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

