Arte, l'empolese Yana Ros in mostra a Scarperia

La pittrice russa, ma ormai residente a Empoli, Yana Roshchupkina ha portato le sue opere per la mostra "Contaminazioni" allo Spazio Brizzolari a Scarperia, in viale Kennedy 188. Vernissage sabato 12 alle 17.

Yana Ros, questo è il suo nome d'arte, è specializzata nell'arte figurativa specialmente nei ritratti, anche se spazia in molti generi pittorici. Nella mostra nel Mugello si distinguono in particolare cinque sue opere molto quotate: Ragazza sul tamburo, Girasoli, Fiori nel Vaso, Rose e Rosso. Yana Ros, pittrice immersa nell'introspezione della meditazione, traduce su tela la sinfonia delle emozioni umane. Imbriglia la forma ed il volto umani, invocando le sottigliezze dell'espressione attraverso una danza di colori e movimento. Le sue opere pulsano dell'essenza catturata della bellezza, riecheggiando la profonda narrazione che ogni gesto trasmette. Un'artista sempre più lanciata nel mondo della pittura, che da lustro anche alla città di Empoli, ormai luogo adottivo, che ormai sente suo e che è fonte di ispirazione per alcuni suoi quadri paesaggisti.

