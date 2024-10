Cade da un albero nel Chianti, Pegaso per bambino di sette anni

Un bambino di sette anni è stato portato al Meyer di Firenze in codice rosso con Pegaso dopo essersi ferito. Nel giorno in cui festeggiava il compleanno con amichetti e parenti a Mercatale (San Casciano in Val di Pesa) il piccolo è salito su un albero, da cui è poi caduto per motivi ancora da chiarire. Sul posto la Misericordia di San Casciano ma è stato necessario anche l'arrivo dell'elisoccorso. I sanitari hanno stabilizzato il bambino e lo hanno portato all'ospedale pediatrico. Non è in pericolo di vita.

