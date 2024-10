Si perde nei boschi sopra Capraia e Limite, salvato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Marradi sono intervenuti alle ore 13:15 nel comune di Marradi sulla SP 74, per il soccorso e recupero in supporto al personale sanitario, per una donna caduta accidentalmente in zona impervia con probabile frattura ad un arto inferiore. L'infortunata è stata soccorsa e consegnata al personale sanitario.

Altro intervento alle ore 13:30 per il recupero di un escursionista illeso ma disorientato, nel comune di Capraia e Limite nella zona di Alberone in via di San Martino, che è stato raggiunto dai vigili del fuoco e consegnato ai familiari per il rientro a casa.

