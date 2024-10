Use Rosa Scotti con le unghie e con i denti, ma arriva la sconfitta

Più di così difficile pensare di fare. L’Use Rosa Scotti lotta con le unghie e con i denti fin che può ma, alla fine, non può che alzare bandiera bianca di fronte ad un Galli San Giovanni Valdarno che rispetta il pronostico e si porta a casa la vittoria per 63-75. La speranza muore quando mancano poco meno di quattro minuti e l’Use Rosa torna a farsi vedere negli specchietti delle valdarnesi col 59-64 di Colognesi. E’ lì che arriva uno 0-7 inaugurato da una tripla di Rossini da casa sua. A quel punto è troppo anche per una squadra che dimostra di avere carattere da vendere e che tiene sempre botta senza mollare mai di un centimetro fino a che non arriva il cazzotto sul tavolo che chiude i conti.

Colognesi si presenta al Pala Sammontana con un 4/4 dall’arco (chiuderà con 4/7) ed è tirata a lucido anche Vente. Testa avanti fino all’8-4, momento in cui la gara prende la piega che ci si aspetta con Galli che scappa sul 5-11 e l’Use Rosa che insegue. Ruffini e Colognesi impattano a 16 ed al 10’ siamo 22-24. Colognesi, sempre lei, mette la testa avanti (25-24) ma la cosa infastidisce Galli che obbliga coach Cioni al timeout sul 29-36. Leghissa dall’arco per il 32-36 fino al 36-45 dell’intervallo. Occhio ai numeri: 45 punti subiti al riposo, 30 nella seconda metà, un dato su cui recrimina alla fine anche coach Cioni. Ma tant’è visto che entra in scena Castellani che si sblocca con un numero in penetrazione e, grazie anche alla zona, porta le compagne sul 49-51. La play tira anche per il sorpasso ma non c’è solo lo sdeng che strozza in gola l’esultanza, perché arriva anche il quarto fallo. Arrendersi mai ed ecco che Casini manda le squadre all’ultimo riposo sul 51-55. Si riparte col canestro di Ianezic e col quel 53 che diventa un ostacolo sul quale la squadra si ferma mentre Galli schizza a 62. Finalmente Castellani dall’arco sblocca il punteggio e, quando Colognesi mette il 59-64, si continua a farci qualcosa più di un pensierino. Il problema è che ce lo fa anche Rossini che spara un siluro a cui segue l’appoggio di Mioni per un 59-69 che ammazzerebbe un toro. Finisce 63-75, luci e ombre come logico che sia di questi tempi e ci si saluta pensando che, per fortuna, non sempre c’è una squadra come Galli. Quindi fiducia, lavoro e avanti.

