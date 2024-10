Capanne, il Sai compie dieci anni: festa con visione di 'Io Capitano'

Il teatro di Capanne si fa cinema per ospitare la festa dei 10 anni del Sai. In occasione della Giornata della Memoria e dell'Accoglienza, fissata il 3 ottobre, e per celebrare i 10 anni di attività del Sai SdS Empolese Valdarno Valdelsa (sistema accoglienza e integrazione) l'amministrazione comunale di Montopoli insieme alla società della salute organizzano la visione del film Io Capitano di Matteo Garrone.

L'appuntamento è per giovedì 17 ottobre a partire dalle 18.30, dopo i saluti istituzionali con l'intervento delle tante realtà coinvolte ci sarà il dialogo con l'attore Moustapha Fall condotta da Stefano Colli e con la traduzione a cura di Kady Diop. A seguire ci sarà l'apericena offerto dal Sai e intorno alle 21 l'inizio della proiezione del film.

«Il Sai lavora sul territorio del Valdarno da dieci anni – spiega Francesca Scappini coordinatrice del Sai – progetto che ha la titolarità dell'ente locale, la Società della salute, ed è gestito dalla cooperativa la Pietra d'Angolo, l'associazione Arturo e le Querce di Mamre. Abbiamo appartamenti a Santa Croce, Montopoli e Castelfranco, ospitiamo rifugiati e richiedenti asilo vulnerabili al momento abbiamo

36 persone, che è il numero massimo di posti che abbiamo a disposizione.

Il progetto prevede il coinvolgimento di un equipe composta da dieci persone. Di cosa ci occupiamo? Oltre ai servizi di base puntiamo all'integrazione che si traduce non solo nell'ottenere la cittadinanza ma anche nell'accompagnare le persone a un'indipendenza abitativa e lavorativa. Giornate come quella di giovedì sono fondamentali per sensibilizzare e informare su un tema importante come quello dell'accoglienza, per far capire in cosa consiste il nostro progetto e le ricadute che ha nel territorio in cui viviamo».

Un lavoro che spesso è fatto di piccoli passi e lontano dai riflettori.

Il 17 ottobre sarà il primo di una serie di incontri organizzati per festeggiare i primi 10 anni del Sai.

«Siamo felici di poter ospitare sul nostro territorio – hanno detto la sindaca Linda Vanni e l'assessora alle nuove cittadinanze Kendra Fiumanò – questa iniziativa. Parlare di accoglienza insieme a chi ogni giorno lavora concretamente con le persone arrivate nel nostro Paese è utile per cambiare lo sguardo con cui guardiamo a certi temi. Togliere i pregiudizi politici che spesso spostano l'attenzione, scardinare delle convinzioni magari lontane dalla realtà dei fatti. Crediamo fortemente che il dialogo, l'ascolto delle storie delle persone arrivate nel nostro paese e di chi ogni giorno le assiste nel lungo processo di integrazione sia l'unica strada per iniziare a capire ciò di cui parliamo».

Tante le realtà che partecipano all'iniziativa oltre al Comune, a Sds, Arturo, Pietra d'Angolo e Querce di Mamre anche: Arci Valdarno che ha collaborato per la proiezione, Giubilate, Anpi, Casto Teranga e la comunità senegalese di santa Croce sull'Arno.

Il film Io Capitano, racconta l'emigrazione africana verso l'Europa, ha concorso alla 80ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia per il Leone d'oro, venendo premiato con il Leone d'argento alla regia e il Premio Marcello Mastroianni all'attore protagonista Seydou Sarr. Ai Golden Globe del 2024 il film è stato candidato nella categoria al miglior film straniero. Ai Premi Oscar dello stesso anno, è stato incluso nella cinquina finale come miglior film internazionale. Infine, ai David di Donatello 2024, ha ricevuto quindici candidature, aggiudicandosi quindi sette premi, fra cui quelli per il miglior film e il miglior regista.

Appuntamento giovedì 17 ottobre a partire dalle 18.30 al teatro Monsignor Terreni di Capanne. Ingresso gratuito.

