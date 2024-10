Cittadini creano associazione per difendersi da eventuali danni da lavori TAV

Il 15 ottobre 2024 si terrà una assemblea per far nascere una associazione di autotutela da parte dei cittadini che temono danni dai lavori del sottoattraversamento TAV.

L’iniziativa si terrà presso la sala al primo piano della Parrocchia di S. Francesco, in Piazza Savonarola n. 2 (angolo v. Leonardo da Vinci) alle ore 20.30.

All’inizio sarà fatto una breve presentazione della situazione dei lavori in base a dati concreti disponibili.

L’idea di volersi tutelare da parte dei cittadini che temono possibili problemi dai lavori TAV, nasce dalle molte esperienze passate in cui si sono avuti problemi nel veder riconosciuti i danni subiti da grandi opere infrastrutturali. Ogni singolo o famiglia si troverebbe solo davanti a soggetti economici potenti in chiaro svantaggio, unirsi vuol dire condividere conoscenze, esperienze, ricorso a tecnici e legali che possano evitare molte tristi esperienze passate.

Uno dei primi obiettivi della associazione è di ottenere dati certi sui lavori, in particolare dello scavo delle gallerie, in modo di avere il controllo diretto sulle cause dei possibili problemi senza avere il solito gioco a rimpiattino con i documenti dei cantieri.

La retorica di costruttori e politica sulla sicurezza dei lavori non tranquillizza, ci sono ancora problemi che non sono detti e per niente risolti.

Associazione No Tunnel TAV Firenze

Notizie correlate