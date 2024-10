Erasmus Days al Liceo Virgilio di Empoli, una giornata per scoprire le opportunità

Quest'anno, l'IIS Virgilio di Empoli partecipa alla settimana internazionale degli #ErasmusDays, un'iniziativa che coinvolge scuole di tutta Europa per celebrare i progetti e le opportunità offerte dal programma Erasmus+. L'evento rappresenta un'occasione importante per promuovere l'educazione interculturale e il valore della mobilità studentesca.

Il 16 ottobre, in orario mattutino, l'Istituto organizzerà una serie di attività rivolte agli studenti delle classi terze dei licei Linguistico, Classico e Artistico. L'obiettivo è far loro conoscere le numerose iniziative previste per l'anno scolastico in corso. Nel pomeriggio, dalle ore 17:00, le attività proseguiranno al Chiostro degli Agostiniani. Qui gli studenti che nel passato hanno partecipato ai progetti Erasmus saranno protagonisti di attività peer-to-peer. Saranno chiamati a condividere le loro esperienze e i benefici del programma Erasmus+. Un'occasione per i più giovani di entrare in contatto con chi ha già vissuto queste esperienze e comprenderne il valore formativo.

Sempre al Cenacolo, alle 17:30 le docenti referenti del progetto Erasmus+ illustreranno l’evoluzione del progetto negli ultimi dieci anni e l’importanza dell’Accreditamento Erasmus che l’IIS Virgilio ha ottenuto dall'Agenzia Nazionale. Questo riconoscimento ha permesso all'Istituto di accedere a finanziamenti significativi, che hanno arricchito l'offerta formativa con numerose mobilità per studenti e docenti. Al centro dell’intervento ci saranno discuteranno le attività previste per l'anno scolastico in corso, tra le quali:

- Le mobilità di gruppo per 100 studenti delle classi terze del Liceo Linguistico;

- L'opportunità unica per 5 studenti (2 del Classico, 2 del Linguistico e 1 dell'Artistico) di trascorrere un intero anno all'estero, finanziati dal programma Erasmus+;

- I corsi di formazione per il personale docente;

- L’accoglienza di studenti e docenti provenienti da scuole partner europee.

La giornata si concluderà con il concerto sul tema "Europa in melodie, i suoni della gioia", un momento musicale che celebrerà la diversità e l'unità europea attraverso le note. L'IIS Virgilio, già all'inizio del terzo anno di accreditamento con la partenza degli studenti per le mobilità individuali in Irlanda, Spagna e Germania, invita calorosamente studenti, famiglie, docenti e tutti gli interessati a partecipare a questo evento e celebrare insieme i valori europei di inclusione, formazione e collaborazione internazionale.

Fonte: IIS Virgilio Empoli

