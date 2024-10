Festa tra grandi e piccini a Bagno a Ripoli, tutto senza cellulari

Metti un pomeriggio al parco, centinaia di adulti e bambini che giocano insieme, tutti con i telefoni rigorosamente spenti. Grande successo di partecipazione, sabato scorso, per la seconda edizione di Connessioni in Gioco, la giornata libera dai dispositivi dedicata alle famiglie per riscoprire le relazioni a tu per tu con laboratori, musica e creatività, promossa dal Comune di Bagno a Ripoli nell’ambito del progetto Custodi Digitali. I giardini “Nano” Campeggi ai Ponti dalle 15.30 fino a sera, con il coordinamento di Cemea Toscana, sono diventati una grande arena vietata ai telefonini piena di occasioni per divertirsi, tra giochi in legno di una volta, yoga per tutte le età, attività manuali con la terra, la carta e molto altro.

Per molti adulti è stata l’occasione per sottoscrivere il Patto digitale di Comunità, linee guida condivise per un utilizzo corretto di schermi e digitale frutto di un lungo percorso di formazione e confronto attivato dall’iniziativa di un gruppo di genitori degli istituti comprensivi ripolesi. Il Patto, tradotto anche in inglese grazie al supporto di LiMo Linguaggi in Movimento, può essere consultato efirmato all’indirizzo https://pattidigitali.it/bagnoaripoli.

Presente l’artista aretino Laben che ha donato al Comune un’opera del ciclo “Solitudine contemporanea” realizzata durante il live painting che lo ha visto protagonista. L’opera, consegnata al sindaco Francesco Pignotti e all'assessore alla scuola Francesco Conti, nei prossimi giorni sarà collocata in Biblioteca comunale.

“Qualche adulto ogni tanto cercava il cellulare in tasca o nella borsa, la forza dell’abitudine. Ma sia i genitori che i bambini sono stati bravi a mettersi alla prova, disconnettendosi per qualche ora. Un ringraziamento a chi lo ha reso possibile e a chi ha partecipato. L’appuntamento adesso è a Teatro il 25 ottobre. Come amministrazione continueremo ad impegnarci sul tema dell’educazione digitale come chiave per il benessere di tutti, bambini e adulti”, commenta il sindaco Francesco Pignotti.

Prossima tappa di Connessioni in Gioco venerdì 25 ottobre con una serata per soli genitori e adulti che si interfacciano con l'infanzia a qualsiasi titolo ospitata al Teatro La Fonte. Appuntamento con il “Corso di improvvisazione per genitori digitali”, presentazione del Patto digitale di comunità di Bagno a Ripoli e dei consigli per gestire in modo consapevole la tecnologia in famiglia, nonché un momento di riflessione ironica su noi stessi e come ci rapportiamo coi device. Saranno presenti Alice Di Leva, pedagogista e ricercatrice per Custodi Digitali, e Arianna Porcelli Safonov, storyteller e autrice satirica con il suo monologo. La partecipazione è gratuita su prenotazione, a partire da oggi fino ad esaurimento posti. Info e prenotazioni: servizieducativi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it e tel. 055/6390455-362.

