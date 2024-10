Scontro fatale tra auto e bici in Lucchesia: muore 76enne

Un uomo di settantasei anni è morto in un incidente stradale in provincia di Lucca. Nella mattinata di oggi, lunedì 14 ottobre, alle 9.30 circa l'uomo era a Capannori in viale Europa in sella alla sua bicicletta. Stando a una prima ricostruzione l'uomo sarebbe morto dopo uno scontro con una macchina.

La dinamica è ancora da chiarire ma sembra che il 76enne stesse attraversando la strada con la bici quando l'auto l'ha colpito e l'ha fatto finire a terra. Sono parse da subito gravissime le sue condizioni. Attivati i soccorsi, è stato chiamato anche Pegaso ma l'uomo è deceduto.

Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale per svolgere i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente mortale.

