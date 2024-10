Ius Scholae, l'incontro al Pd di Empoli con Fossi e Barnini

Nell’ultima seduta del consiglio comunale di Empoli è stato approvato l’ordine del giorno sullo Ius scholae del Partito democratico, per sollecitare il Parlamento ad approvare il riconoscimento della cittadinanza italiana almeno a coloro che hanno concluso un ciclo di studi.

Il pd empolese da mesi si sta mobilitando su questo tema, che ritiene una delle battaglie più importanti nel campo dei diritti: "Vogliamo un Paese che garantisca e diritti e opportunità a chi ne è già parte. La cittadinanza non un privilegio, ma un diritto: chi nasce o studia in Italia è italiano - sostiene Fabio Barsottini, segretario del Pd di Empoli.- Per parlare di questi temi abbiamo organizzato un incontro con il segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi, Brenda Barnini e il nostro consigliere comunale Gianni Bagnoli".

L’incontro si terrà venerdì 18 ottobre alle 18.30 alla Casa del popolo di Avane ad Empoli.

"Durante la serata mostreremo dei video di ragazze e ragazzi empolesi, che parleranno delle loro storie di non-cittadinanza. Sono persone che vivono nelle nostre comunità, frequentano le scuole dei nostri figli, praticano gli stessi sport, vanno negli stessi locali, ma non hanno gli stessi diritti - aggiunge Barsottini -. Vorremmo che anche a loro fossero garantiti pari dignità e pari diritti, perché vuol dire avere le stesse opportunità degli altri, perché sono parte integrante della nostra comunità".

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

