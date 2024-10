L'estate formativa dell'Associazione Agrado: tre progetti internazionali per educatori a Vinci

L'Associazione Agrado di Vinci ha vissuto un'estate intensa e ricca di iniziative internazionali dedicate alla formazione di educatori provenienti da tutta Europa. Grazie al supporto del Programma Europeo Erasmus+ sull'Educazione Non formale, Agrado ha ospitato tre progetti formativi di grande impatto tra luglio e settembre 2024, che hanno visto la partecipazione di educatori provenienti da sette Paesi europei. I corsi si sono svolti presso la suggestiva cornice della Chiesa di Petroio, con alcune attività realizzate anche presso il Circolo Arci Petroio, creando uno spazio ideale per il confronto, la crescita e la condivisione di esperienze.

"The Unarmoured Warrior" – 1-9 luglio 2024

Il primo progetto, intitolato “The Unarmoured Warrior”, si è tenuto dal 1 al 9 luglio 2024. Questo corso residenziale, guidato dai formatori Laris Guerri e Sergio Gonçalves, ha esplorato il tema della vulnerabilità come punto di forza per l'auto-miglioramento personale e professionale, ispirandosi agli studi della Dottoressa Brené Brown. Gli educatori hanno avuto l’opportunità di partecipare a sessioni basate sull’Analisi Transazionale, finalizzate ad approfondire la consapevolezza delle proprie modalità relazionali, sviluppare empatia e riconoscere e modificare pattern disfunzionali.

Le attività psicologiche sono state accompagnate da esperienze creative come la scrittura e la photo narration, strumenti potenti non solo per l’auto-scoperta, ma anche per la loro applicazione nel lavoro quotidiano con i giovani. Questo approccio, che ha integrato metodi psicologici e artistici, ha rappresentato il cuore dell'Educazione Non formale promossa dall'Associazione Agrado, che ha posto l'accento su un apprendimento volontario e attivo, emotivamente rilevante.

"Where is My Mind?" – 26 agosto - 3 settembre 2024

A fine estate, dal 26 agosto al 3 settembre 2024, la Chiesa di Petroio ha ospitato il corso “Where is My Mind?”, un progetto che ha visto la partecipazione di 26 educatori provenienti da sette Paesi europei. Il focus di questo corso è stata la scoperta dell’identità attraverso strumenti psicologici e creativi. I partecipanti hanno esplorato il concetto di identità e autoconsapevolezza attraverso laboratori che hanno integrato elementi di psicologia, giochi di ruolo e attività artistiche.

Trainers: Laris Guerri e Olga Kuczynska

"I Feel Good" – 11-16 settembre 2024

L'ultimo progetto dell’estate è stato il corso “I Feel Good”, che si è svolto dall’11 al 16 settembre 2024. Ventiquattro educatori provenienti da cinque Paesi europei hanno preso parte a questa iniziativa, incentrata sulla consapevolezza e la salute mentale. Attraverso laboratori esperienziali, gli educatori hanno acquisito competenze pratiche utili sia per la loro crescita personale sia per l’applicazione nel lavoro con i giovani.

L’impegno dell’Associazione Agrado nell'Educazione Non formale

L'Associazione Agrado, da tempo impegnata nella promozione di Programmi Europei di formazione per educatori, insegnanti e membri di associazioni che lavorano con i giovani, ha confermato il suo impegno anche durante l'estate del 2024. Attraverso l’utilizzo di metodi di Educazione Non formale, Agrado ha creato spazi di apprendimento basati sull’esperienza, l’espressione emotiva e la creatività, favorendo una crescita personale profonda e trasformativa.

Questi tre corsi estivi hanno rappresentato non solo un'opportunità di formazione per i partecipanti, ma anche un'occasione per la comunità di Vinci e dintorni di entrare in contatto con esperienze internazionali di grande rilievo, all'interno di un contesto che ha valorizzato la bellezza del territorio e le sue risorse.

Con il supporto del Programma Erasmus+, l'Associazione Agrado ha continuato a costruire ponti tra i popoli e a fornire strumenti concreti per affrontare le sfide educative del nostro tempo.

Vogliamo ringraziare l’Amministrazione Comunale di Vinci e il Sindaco Daniele Vanni per il suo supporto alle attività culturali e alla conoscenza del nostro Museo, per la sua attenzione ai processi educativi e al supporto di attività internazionali in un livello locale.

Ringraziamo la Chiesa di Petroio e Padre Andres per l’ospitalità che i locali della Chiesa sempre ci forniscono.

Un ringraziamento importante anche alle Pubbliche Assistenze di Empoli per il supporto logistico nei trasporti, con il suo pulmino.

