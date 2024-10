Mille Miglia 2025, la carovana passerà al mattino da Prato  

Una serata per ringraziare e premiare istituzioni, associazioni, sponsor e volontari, ma anche per rilanciare l'impegno in vista dell'edizione 2025. E' andato in scena nel salone consiliare di palazzo comunale a Prato l'evento celebrativo per il passaggio in provincia della Mille Miglia 2024. Un momento conviviale di ringraziamento da parte di Aci Prato, ma anche per tastare il polso al mondo dell'associazionismo in vista del 18 giugno 2025, quando per il secondo anno consecutivo la corsa più bella del mondo passerà nuovamente dalla provincia pratese.

Proprio in prospettiva dell'organizzazione dell'evento, in salone consiliare sono state date alcune anticipazioni sul percorso. Le prime auto entreranno in provincia intorno alle 7.30 del mattino, e ci saranno transiti fino alle 11.30. A differenza di quest'anno, l'ingresso in provincia avverrà dalla Futa, mentre l'uscita è in direzione Chianti. Confermati i passaggi da piazza del Duomo, piazza del Comune e piazza delle Carceri, dove andranno collocati il controllo orario e quello a timbro. L'altra novità è rappresentata dal desiderio di allestire la città a festa già dal giorno prima del passaggio delle auto d'epoca. Non solo. L'idea è quella di organizzare nella serata di martedì 17 un vero e proprio evento pre Mille Miglia 2025.

“E’ stato un evento bellissimo che ha attraversato e colorato tutta la città – commenta la sindaca di Prato, Ilaria Bugetti -. Senza il mondo del volontariato che oggi premiamo non sarebbe stato possibile. Abbiamo avuto ulteriore conferma di quanto siamo fortunati ad avervi al nostro fianco. Nelle emergenze o per le cose belle, voi ci siete sempre. Ed è anche grazie a voi che l’organizzazione della Mille Miglia ci ha scelto nuovamente come tappa del prossimo anno. Siete un valore aggiunto che ha fatto la differenza. Sono sicura che darete il massimo anche il prossimo anno e vi ringrazio già da ora”.

Come detto, durante la serata in consiglio comunale sono stati premiati tutti i protagonisti della Mille Miglia 2024. Questo l'elenco completo. Prefetto, questore, giunta comunale di Prato vecchia e nuova, Comune Carmignano, Comune Poggio a Caiano, carabinieri, guardia di finanza, soprintendenza, vigili del fuoco, polizia municipale, polizia stradale, Provincia di Prato, Anc, Arte Auto Prato, Avis, Bisenzia, Casp, Club 500, Club Alfa, Comitato via Pomeria, Confcommercio, Doc Prato, Lions Club, Mini Club, Misericordia, Moto Club Prato, Prato Promozione, Pubblica Assistenza, Ruote Classiche, Scuderia Ferrari, Vespa Club Montemurlo, Vespa Club Prato, Croce Rossa, BiAuto, Stilauto, Montebianco Costruzioni, Estra, Cap, Lanificio Fratelli Balli, White Radio, Checcucci, Palmucci, Gruppo Gmg, Pointerx, Autofficina Montegrappa, Fogacci, Sedoni, Gm, Amari Biscottificio, Lenzi Automobili, In Frigo Veritas, Ragiona, Extreme Plus, Autorossa, Gianni Bellandi, Enrico Capecchi per il Gruppo Storico Vigili del Fuoco Prato, Francesco Bernocchi (autore del libro sulla Mortadella di Prato distribuito a tutti i partecipanti 2024), Stefano Biliotti (autore di un cortometraggio sul passaggio del 14 giugno).

“Dopo una serata del genere c'è grande soddisfazione e la percezione concreta dell'appoggio che avremo nell'organizzazione della prossima edizione – sottolinea il presidente di Aci Prato, Federico Mazzoni -. Sappiamo di potere contare sull'apporto del Comune per il piano operativo e su quello dell'associazionismo per la parte organizzativa”. “Il percorso e i nuovi orari di passaggio rappresentano un ulteriore stimolo in vista della Mille Miglia 2025 – conclude il direttore di Aci Prato, Claudio Bigiarini -. Già da ora possiamo dire che cercheremo di inserire qualche novità nel percorso. La partecipazione all'evento celebrativo, inoltre, ci conferma di avere risorse a sufficienza nel mondo del volontariato per riuscire nell'organizzazione del passaggio 2025”.

Fonte: Ufficio Stampa

