Non si ferma all'alt, arrestato dopo un inseguimento di 10 km nel Mugello

Invece di fermarsi all'alt dei carabinieri ha accelerato, dandosi alla fuga e seminando il panico per le strade del basso Mugello, nella notte tra giovedì e venerdì. Inseguito dai militari la folle corsa, rischiosa anche per gli altri automobilisti, è durata circa 10 km ed è terminata a Barberino di Mugello dove l'auto a causa di una manovra azzardata è uscita di strada e si è ribaltata più volte nei campi. Miracolosamente illeso, il fuggitivo ha tentato a quel punto di scappare a piedi ma i carabinieri l'hanno bloccato dopo poche decine di metri.

Dai primi accertamenti è emerso che il conducente, di nazionalità marocchina, era alla guida dell'auto senza aver mai conseguito la patente, oltre ad essere visibilmente ubriaco. Emersi poi altri motivi della fuga, dato che all'interno del veicolo sono stati rinvenuti circa 7 grammi di cocaina suddivisa in 9 dosi, una dose di hashish e più di 1000 euro in contanti, tutto sottoposto a sequestro. L'uomo inoltre era già sottoposto a divieto di dimora nella provincia di Firenze, a seguito di un altro arresto per spaccio eseguito dai carabinieri di Barberino di Mugello nel luglio scorso. L'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, guida senza patente e rifiuto di sottoporsi all'alcol test. Convalidato l'arresto nella mattina di venerdì dal giudice in tribunale a Firenze, il soggetto è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.

