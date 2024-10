"Piove nel pulmino tra Granaiolo e Ponte a Elsa": la segnalazione dei genitori

"Ci sono molti problemi nel pulmino tra Granaiolo e Ponte a Elsa". A parlare è un gruppo di genitori, i cui figli si muovo da e per la scuola all'interno del comune di Empoli, nelle frazioni a sud che arrivano fino al comune di Castelfiorentino.

Nel caso specifico "piove dentro al mezzo e, nonostante la segnalazione a chi di dovere, il problema persiste" dicono i genitori.

La segnalazione prosegue: "Il personale di bordo si prodiga per cercare di asciugare le sedute ma nei giorni in cui piove copiosamente non è possibile asciugare tutti i seggiolini e i bambini rimangono bagnati tutto il tragitto e il tempo che passano a scuola, 8.30/16.30 e ritorno a casa, inoltre sembra che diversi mezzi abbiano altre problematiche. Siamo quindi a richiedere l'intervento urgente in merito a chi di competenza".

